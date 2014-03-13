Caricamento...

Samsung Galaxy S3, la divisione italiana risponde sull'aggiornamento

13/03/2014

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"]Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà o meno l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2? E’ questa la domanda che si pongono gli oltre sessanta milioni di utenti che hanno avuto modo di toccare con mano il modello, da quando l’azienda coreana ha deciso di lanciarlo sul mercato due anni fa. Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo assistito al feedback ufficiale fornito da Samsung Italia all’interno della propria pagina Facebook su un argomento così delicato. Ebbene, l’azienda ha dichiarato che al momento non ha informazioni da rilasciare sotto questo punto di vista, lasciando tutti con i dubbi e le perplessità del caso. Non resta che aspettare le prossime settimane, quando Samsung sarà chiamata a garantire quello che sembra un update dovuto ad un modello così diffuso come il Samsung Galaxy S3.

