Galaxy K Zoom in vendita dal 21 maggio

Dopo averne parlato a lungo negli scorsi giorni, ora possiamo aggiungere qualche elemento di gradita novità sull'interessanteil "cameraphone" di Samsung, che cerca di coniare le esigenze di coloro che desiderano disporre di un ottimo smartphone per uso personale o professionale, con caratteristiche di grande pregio sotto il profilo fotografico. Ebbene, lo sbarco europeo delè previsto per il prossimo 21 maggio, anche se per quanto attiene il mercato italiano occorrerà attendere ancora qualche giorno: i primi Paesi a poter porre in commercio l'attesodi Samsung saranno infatti la Russia e l'Olanda, mentre per la rimanente parte del vecchio Continente occorrerà attendere ancora. Per quanto concerne il prezzo, il costo del cameraphone sarà di 499 euro: un prezzo che è superficialmente considerabile come elevato (considerando che allo stesso prezzo ci sono altri smartphone dalle caratteristiche superiori) ma che è ben compensato se si pensa a quali siano gli aspetti qualitativi dell'apparecchio fotografico.