Galaxy K Zoom in vendita dal 21 maggio
di Redazione
02/05/2014
Dopo averne parlato a lungo negli scorsi giorni, ora possiamo aggiungere qualche elemento di gradita novità sull'interessante Galaxy K Zoom, il "cameraphone" di Samsung, che cerca di coniare le esigenze di coloro che desiderano disporre di un ottimo smartphone per uso personale o professionale, con caratteristiche di grande pregio sotto il profilo fotografico. Ebbene, lo sbarco europeo del Galaxy K Zoom è previsto per il prossimo 21 maggio, anche se per quanto attiene il mercato italiano occorrerà attendere ancora qualche giorno: i primi Paesi a poter porre in commercio l'atteso cameraphone di Samsung saranno infatti la Russia e l'Olanda, mentre per la rimanente parte del vecchio Continente occorrerà attendere ancora. Per quanto concerne il prezzo, il costo del cameraphone sarà di 499 euro: un prezzo che è superficialmente considerabile come elevato (considerando che allo stesso prezzo ci sono altri smartphone dalle caratteristiche superiori) ma che è ben compensato se si pensa a quali siano gli aspetti qualitativi dell'apparecchio fotografico.
