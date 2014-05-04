Arriva il nuovo aggiornamento Android 4.4.3 per Samsung e non solo

[caption id="attachment_2087" align="alignnone" width="300"] Android 4.4.3[/caption] Finalmente Android subirà un nuovo aggiornamento dove arriverà ad Android 4.4.3. Ma ora andiamo a vedere ne dettaglio quali saranno le sue novità e a quali dispositivi sarà disponibile questa evoluzione. Le novità che arriveranno con l’aggiornamento di Android saranno soprattutto bug fix, infatti sarà migliorata la fotocamera poiché il precedente sistema aveva problemi con la messa a fuoco in modalità normale e HDR, ed inoltre sarà migliorata la durata della batteria del dispositivo. Con l’aggiornamento Android 4.4.3 sarà migliorato anche il problema legato alla connessione automatica del wifi, sarà migliorato il lampeggio del led per le chiamate perse e per le notifiche. Sarà migliorata specialmente per il Nexus l’instabilità della connessione dati, sarà migliorata la sicurezza della connettività usb e la connessione automatiche delle app. Ma una delle novità più interessanti sarà Ok Google Everywher dove sarà possibile controllare tramite la propria voce le funzionalità delle App presenti sul dispositivo Androrid. Adesso andiamo a vedere dove sarà possibile ricevere l’aggiornamento, i primi che riceveranno questa applicazione saranno i Nexus quindi 4 e Nexus 5. A distanza di pochi giorni saranno aggiornati i dispositivi Motorola di cui i modelli Moto g e Moto x. Mentre per quanto riguarda i modelli Samsung bisogna aspettare a giugno per il Samsung S5 mentre si pensa che per l’S4 e il Note 3 bisogna aspettare a luglio per poter ricevere l’aggiornamento Androrid. Mentre per l’ultimo arrivato casa Htc (Htc One M8) l’aggiornamento arriverà agli inizi di Giugno. Questi saranno i dispositivi che potranno usufruire dell’aggiornamento, ma sicuramente non saranno aggiornabili al nuovo Android i dispostivi S3, e Lg G2.