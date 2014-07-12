Google Fotocamera si aggiorna ed è disponibile per smartwatch

[caption id="attachment_7684" align="alignnone" width="300"] Google Fotocamera[/caption] Google aggiorna la fotocamera con supporto a wear grazie a Google Fotocamera. Sui dispositivi Android sarà dunque aggiunto un supporto per far interagire anche gli smartwatch con piattaforma Android Wear. Tutto questo per consentire ai nuovi dispositivi di poter scattare fotografie sfruttando l’obiettivo degli smartphone. Questo aggiornamento quindi sarà disponibile presto per tutti i dispositivi e all’interno di quest’ultimo sarà anche spiegato come sarà possibile sfruttare il display LG del G Watch, Samsung Gear Live e Motorola Moto 360. Basta semplicemente premere un piccolo pulsante sullo schermo dell’orologio e poi si avrà la possibilità di catturare tutte le immagini preferite e se lo si desidera, inserendo anche un conto alla rovescia. Una volta effettuato il salvataggio poi l’anteprima della foto sarà mostrata sullo smrtwatch . Questo aggiornamento ovviamente, come accade per tutti i rollout sarà disponibile automaticamente sugli store dei dispositivi interessati ma per raggiungere tutti ci metterà un po’ di tempo. Altri aggiornamenti poi saranno effettuati anche per Google Play Games che svolge una funzione importante per l’interfaccia delle notifiche e quant’altro. L’ultimo update invece riguarderà Gmail e in particolare la possibilità di inserire un file salvato su Google Drive. Quindi non resta altro che attendere l’arrivo dell’aggiornamento.