Samsung smentisce abbandono tecnologia Knox

Redazione Avatar

di Redazione

12/07/2014

TITOLO

[caption id="attachment_7469" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption]In una nota ufficiale di qualche giorno fa Samsung ha ufficialmente smentito le indiscrezioni secondo cui - dopo aver concesso al motore di ricerca Google una parte della tecnologia Knox, al fine di rendere più sicuri gli smartphone su Android L, la compagnia sudcoreana avesse cessato del tutto di sviluppare la tecnologia stessa. Le indiscrezioni erano state rilanciate sulla supposizione che Samsung non avesse più interesse a lavorare a Knox a causa del basso utilizzo da parte degli utenti dei dispositivi mobili (quantificabile - pare - intorno al 2 per cento della clientela). Tuttavia, nella nota ufficiale, il produttore sudcoreano ha affermato che il proprio impegno nel proseguire con lo sviluppo di Knox è garantito, e che gli ottimi risultati recentemente ottenuti (la tecnologia è stata approvata dal dipartimento della difesa degli Stati Uniti) hanno conferito nuovo entusiasmo nel perseguire i propri obiettivi di sviluppo.

