Samsung Galaxy S11, pochi dubbi sul 5G

Con questa nuova settimana, iniziata solamente da poche ore, ci avviciniamo a passi sempre più spediti verso il giro di boa del mese di dicembre. Oramai non manca molto all’arrivo delle festività natalizie, particolarmente attese sia dai più grandi che dai piccini. Un periodo in cui, peraltro, si cominciano anche a tirare le somme circa ciò che è stato fatto durante il 2019: un anno molto ricco e prolifico per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il colosso asiatico nei mesi scorsi ha lanciato numerosi device di grande livello, e adesso sta lavorando con grande zelo anche sui prossimi smartphone di top gamma. Agli inizi del 2020, pertanto, arriverà il tanto atteso Samsung Galaxy S11, terminale che porterà in dote alcune caratteristiche strepitose.

Il Samsung Galaxy S11 sarà il successore del Samsung Galaxy S10, e i rumors che lo riguardano sembrano oramai essersi incanalati verso direzioni molto precise. Non paiono esserci più dubbi circa il supporto al 5G, che dovrebbe essere regolarmente presente su alcuni dei modelli che verranno messi in commercio: d’altro canto, la connettività in 5G dovrebbe divenire il nuovo standard nel prossimo biennio. Ma non finisce qui: giungono infatti ulteriori conferme circa la fotocamera a 108 megapixel e la batteria da 5000 mAh.