Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Galaxy

Articoli in Evidenza

Stampante a noleggio? Ecco perché è la giusta opzione per il tuo ufficio
Accessori

Stampante a noleggio? Ecco perché è la giusta opzione per il tuo ufficio

di - Redazione
Samsung Galaxy Buds: prezzo e come funzionano
Accessori

Samsung Galaxy Buds: prezzo e come funzionano

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?
iPhone

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

Samsung Galaxy S20, problemi con le camere?
Aggiornamento Galaxy S20

Samsung Galaxy S20, problemi con le camere?

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

Featured

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?
Featured

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Redazione - aprile 27, 2020

Aggiornamento Galaxy S4

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
Aggiornamento Galaxy S4

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Redazione - ottobre 10, 2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
Aggiornamento Galaxy S4

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Redazione - luglio 26, 2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

marzo 10, 2018

Samsung Galaxy S8, display è tallone d’Achille?

Samsung Galaxy S8, display è tallone d’Achille?

maggio 13, 2017

Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4

Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S4

dicembre 16, 2016

Samsung Galaxy S8 uscirà non prima di aprile?

Samsung Galaxy S8 uscirà non prima di aprile?

novembre 08, 2016

Samsung Galaxy S5 si aggiorna anche in Italia

Samsung Galaxy S5 si aggiorna anche in Italia

novembre 08, 2016

Samsung Galaxy S8 avrà un design “slick”

Samsung Galaxy S8 avrà un design “slick”

ottobre 28, 2016

Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Fold 2 arriverà ad agosto?

maggio 01, 2020

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Note 20 dirà addio al 4G?

aprile 28, 2020

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Fold 2 non avrà la S-Pen

aprile 24, 2020

Samsung Galaxy Note 20 avrà grande batteria
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Note 20 avrà grande batteria

aprile 22, 2020

Samsung Galaxy Note 10 riceve piccolo update
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Note 10 riceve piccolo update

aprile 21, 2020

Samsung Galaxy Note 10, ecco patch di aprile
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Note 10, ecco patch di aprile

aprile 04, 2020

Samsung Galaxy Z Flip, nuova limited da Caviar
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Z Flip, nuova limited da Caviar

marzo 20, 2020

Samsung Galaxy Note 8 riceve patch di marzo
Tablet Galaxy

Samsung Galaxy Note 8 riceve patch di marzo

marzo 19, 2020

Aggiornamento Galaxy S3

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna
Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento
Nuove promo Samsung Galaxy S4 Mini e S3 Mini
Samsung Galaxy S3 Neo Dual Sim in arrivo al momento solo in Cina
Samsung Galaxy S3: buoni prezzi per un evergreen
L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini
Dispositivi Galaxy di Samsung: i più vulnerabili ad attacchi esterni

Non solo Samsung

Come rendere più sicuro il proprio smartphone
Non solo Samsung

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Redazione - febbraio 27, 2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare
Non solo Samsung

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Redazione - gennaio 14, 2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi
Non solo Samsung

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

Redazione - settembre 25, 2019

Servizi CEWE, oggetti personalizzati per dare sfogo alla vostra creatività!
Non solo Samsung

Servizi CEWE, oggetti personalizzati per dare sfogo alla vostra creatività!

Redazione - luglio 25, 2018

Fotografie con lo smartphone: meglio avere un buon photo editor
Non solo Samsung

Fotografie con lo smartphone: meglio avere un buon photo editor

Redazione - novembre 24, 2017

Perché acquistare uno smartwatch
Non solo Samsung

Perché acquistare uno smartwatch

Redazione - giugno 24, 2016

Gomorra 2 in diretta streaming: come guardare anticipazioni, terzo e quarto episodio da smartphone
Non solo Samsung

Gomorra 2 in diretta streaming: come guardare anticipazioni, terzo e quarto episodio da smartphone

Redazione - maggio 17, 2016

Smartphone Lg: prezzi e modelli
Non solo Samsung

Smartphone Lg: prezzi e modelli

Redazione - maggio 14, 2016

Aggiornamento Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre
Aggiornamento Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 riceve la patch di ottobre

Redazione - ottobre 22, 2019

Aggiornamento Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo
Aggiornamento Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 riceve la patch di marzo

Redazione - marzo 17, 2020

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre
Aggiornamento Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 riceve patch di dicembre

Redazione - dicembre 28, 2019

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

Samsung Galaxy S8 riceve grande update

novembre 30, 2019

Samsung Galaxy S8 avrà Android 10?

Samsung Galaxy S8 avrà Android 10?

novembre 28, 2019

Samsung Galaxy S8 riceve patch di ottobre

Samsung Galaxy S8 riceve patch di ottobre

ottobre 22, 2019

Samsung Galaxy S8 riceve patch di agosto

Samsung Galaxy S8 riceve patch di agosto

agosto 22, 2019

Samsung Galaxy S8, in arrivo la patch di giugno

Samsung Galaxy S8, in arrivo la patch di giugno

giugno 27, 2019

Samsung Galaxy S8 TIM riceve patch di maggio

Samsung Galaxy S8 TIM riceve patch di maggio

giugno 17, 2019