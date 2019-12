Samsung Galaxy, la vera Forza con Star Wars

Iniziamo dunque ad avvicinarci verso le battute conclusive di questa settimana, abbracciando il weekend che, di fatto, ci permetterà di tuffarci anche nelle tanto attese festività natalizie. Oramai non manca poi molto alla conclusione del 2019, un anno che, come abbiamo avuto modo di raccontare più di una volta nel corso di questi ultimi tempi, sicuramente si è rivelato essere molto importante per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung, e per i dispositivi Samsung Galaxy. Proprio in questi giorni, inoltre, presso le sale cinematografiche di tutto il mondo sta per esordire uno dei film in assoluto più attesi dell’anno: Star Wars: L’ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della terza trilogia di Guerre Stellari.

La collaborazione tra la celebre saga di Star Wars e il colosso asiatico risale a ormai diversi anni fa, e nell’ultimo lustro è stata rimpolpata dalla terza trilogia ufficiale. A questo proposito, da qualche settimana sta circolando uno spot televisivo che ha riscosso grande successo, e che ha trovato larga condivisione anche sul web. Vogliamo condividerlo qui di seguito per voi, localizzato in lingua italiana, con tanto di descrizione ufficiale da parte di Samsung. Buona visione!

Le potenzialità dell’ecosistema Samsung Galaxy ti sorprenderanno. Condividi ciò che conta con chi vuoi, come vuoi. Scopri la vera forza di Galaxy.