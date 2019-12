Samsung Galaxy S11 presentato il 18 febbraio?

E andiamo pertanto a dare il via anche a questa nuova settimana, che, peraltro, ci permetterà anche di inaugurare le festività natalizie. Domani sarà giorno di Vigilia, e dopodomani, invece, finalmente sarà Natale. Nell’iniziare già da ora a darvi i nostri migliori auguri, vogliamo tornare ancora una volta su uno dei maggiori argomenti di discussione di questi ultimi tempi. Come certamente avrete avuto modo di intuire, ci stiamo riferendo al Samsung Galaxy S11, prossimo smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Il device già da qualche tempo a questa parte è sotto lavorazione da parte del team della compagnia asiatica, e gli ultimi rumors a riguardo avrebbero addirittura fornito una data di presentazione.

L’indiscrezione è stata lanciata dal solito Ice Universe, uno dei più autorevoli leaker del settore. Tramite un tweet, Ice Universe ha rivelato che, con ogni probabilità, il Samsung Galaxy S11 verrà presentato il prossimo martedì 18 febbraio 2020, nel corso di un evento Unpacked che dovrebbe tenersi in quel di San Francisco. Una manifestazione che, peraltro, anticiperebbe anche il Mobile World Congress di Barcellona, e che inevitabilmente punterebbe i riflettori ancora di più sul colosso coreano. Naturalmente si tratta di voci non ancora confermate in maniera ufficiale da Samsung, per cui i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.