Samsung Galaxy S9, rinviato Android 10

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa settimana, peraltro nel giorno in cui abbracciamo anche il nuovo mese di febbraio. È un periodo molto importante, lo sappiamo bene, per il noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung, e i prossimi giorni in particolare saranno determinanti. D’altro canto, il prossimo 11 febbraio, nel corso dell’evento Unpacked 2020, la compagnia asiatica finalmente presenterà in via ufficiale il Samsung Galaxy S20, suo prossimo smartphone di top gamma. Recentemente, inoltre, Samsung sta lavorando molto anche sull’ottimizzazione del nuovo sistema operativo, quello di Android 10, sui suoi vecchi device. E, sfortunatamente, sono giunte notizie non propriamente concilianti per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9.

Inizialmente, infatti, era stato predetto che Android 10 sul Samsung Galaxy S9 sarebbe arrivato già a partire dal mese di gennaio, ma a quanto pare qualcosa è andato storto. Pare, infatti, che Samsung abbia incontrato alcune difficoltà durante i vari test, che hanno impedito di rispettare il tabellino di marcia prefissato. E, a questo punto, la nuova data buona dovrebbe essere per il mese di marzo. Sorte analoga è toccata anche ad altri apparecchi, come il Samsung Galaxy A50, che vede slittare l’arrivo del sistema operativo di Android 10 dal mese di aprile a quello di maggio.