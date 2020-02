Samsung Galaxy S9, Android 10 a macchia d’olio

E andiamo pertanto a mettere la parola fine anche a questa nuova settimana, dando inizio al weekend che precederà il tanto atteso evento Unpacked 2020. Pochi giorni appena, dunque, ci separano dalla presentazione ufficiale del Samsung Galaxy S20 e del Samsung Galaxy Z Flip, terminali di top gamma sui quali gravano delle aspettative molto importanti. Tuttavia, è un periodo importante anche per i vecchi smartphone della compagnia asiatica, attesi ad una vera e propria carrellata di aggiornamenti e update fra i più assortiti. Fra questi, dopo un iniziale trambusto che parlava dell’eventualità di alcuni rinvii, troviamo anche il Samsung Galaxy S9: il device di top gamma del 2018, nei giorni scorsi, ha finalmente cominciato a ricevere il sistema operativo di Android 10 anche in Italia.

Il Samsung Galaxy S9 e la relativa variante Plus sembravano in ritardo sul tabellino di marcia inizialmente stilato da Samsung, circa il rilascio di Android 10. Tuttavia, un po’ a sorpresa, già da fine gennaio sono arrivati i primi avvistamenti. I primi sono stati i terminali non serigrafati, dopodiché è stata la volta di quelli con brand Vodafone. Poco a poco, è molto probabile che il pacchetto verrà distribuito anche per i Samsung Galaxy S9 con tutti gli altri brand. Naturalmente parliamo di un aggiornamento molto pesante, vicino ai 2 GB: ragion per cui, consigliamo di scaricarlo tramite una connessione Wi-Fi.