Samsung Galaxy S20 è finalmente ufficiale

Si è tenuto poche ore fa, alle 20:00 italiane dell’11 febbraio, il tanto atteso evento Unpacked 2020 durante il quale sono stati sviscerati i due nuovi smartphone di top gamma del noto gigante tecnologico sudcoreano Samsung. Le aspettative nei confronti di questo gioiellino erano elevatissime, e i tanti rumors e leaks circolati avevano già sciolto numerosi dubbi. Adesso abbiamo finalmente in mano tutti i dati ufficiali del Samsung Galaxy S20 e del Samsung Galaxy Z Flip: questi, infatti, sono i nomi definitivi dei due device. Una conferma, insomma, rispetto a quanto era già circolato insistentemente sul web negli ultimi giorni.

Il Samsung Galaxy S20 uscirà in tre varianti differenti: quella basilare, quella Plus e quella Ultra. Le differenze sostanziali consisteranno nelle dimensioni del display, nel prezzo e, nel caso dell’S20 Ultra, anche nella fotocamera: quest’ultimo modello potrà infatti vantare un sensore principale da ben 108 megapixel, e quindi garantirà degli scatti di straordinaria qualità.

Ogni variante potrà essere selezionata con una diversa capacità di memoria (con tagli di 8 e 12 GB per il Samsung Galaxy S20 ed S20 Plus, a 12 e 16 GB per l’Ultra), con conseguenti cambi di prezzo. E i costi, rispetto allo scorso anno, non subiscono degli incrementi così massicci come invece si temeva: si va da un minimo di 929 euro fino a un massimo di 1579, in quest’ultimo caso per la variante migliore e più potente di S20 Ultra.