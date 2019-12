Samsung Galaxy S9, seconda beta Android 10

Da poche ore abbiamo inaugurato anche questa nuova settimana, che, come abbiamo avuto modo di vedere, ci ha proiettato di diritto nella seconda metà del mese di dicembre, e dunque verso le battute conclusive del 2019. Un periodo che, nonostante le imminenti festività natalizie, sta continuando a rivelarsi particolarmente ricco e prolifico per quel che concerne il settore della telefonia mobile gestito dalla grande azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Il gigante asiatico, infatti, sta continuando a lavorare con grande solerzia sui propri dispositivi. E così, se da una parte siamo continuamente investiti dai rumors e dalle indiscrezioni circa il prossimo device di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S11, dall’altra premono anche le novità sulla distribuzione del nuovo sistema operativo di Android 10. I tempi, infatti, sembrano essere sempre più vicini anche per il Samsung Galaxy S9.

Nella scorsa settimana abbiamo avuto modo di vedere come Android 10 sia finalmente giunto nel microcosmo dei device targati Samsung, a partire dalla linea Galaxy S10. Oramai non dovrebbe mancare più molto neanche per il Samsung Galaxy S9 e per il Samsung Galaxy S9 Plus. I due top di gamma del 2018, infatti, pochi giorni fa hanno ricevuto anche la seconda versione beta di Android 10, che apporta numerose migliorie rispetto al pacchetto precedente, fixando parecchi bug. Possibile un rilascio definitivo prima dell’inizio del 2020?